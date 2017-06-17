Fransa'da genel seçimin ikinci turu için halk yarın sandık başına gidecek.
İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar ikinci tura katılacak ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.
Milletvekili genel seçiminde Fransa'nın ana kara topraklarında yaklaşık 46 milyon, denizaşırı topraklarında 1,3 milyon seçmen tercihini ortaya koyacak.
Olağanüstü hal altında düzenlenecek seçimlerde yaklaşık 69 bin oy kullanma merkezinde 50 bine yakın polis, jandarma ve asker görev yapacak.
Fransa'nın ana kara topraklarında saat 08.00'de (TSİ 09.00) başlayacak oy verme işlemi, küçük şehirlerde 18.00'de (TSİ 19.00), büyük şehirlerde ise 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda değişebilecek.
Meclis çoğunluğunun 289 milletvekili ile sağlandığı ülkede, İçişleri Bakanlığın verilerine göre, ilk turda oyların yüzde 32,32'sini alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) ile Demokrasi Hareketi (MODEM) ittifakı, 390 ila 430 milletvekilliğini kazanarak çoğunluğu elde etme şansına sahip.
İlk tur sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 21,56 oyunu alan Merkez sağ Cumhuriyetçi Parti (LR) liderliğindeki ittifakın milletvekili sayısı 85-125'te kalırken, Sosyalist Parti (PS) liderliğindeki ittifak ancak yüzde 9,51 oy oranıyla 22-32 milletvekili çıkarabiliyor.
Öte yandan Ulusal Mecliste aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisini (FN) yüzde 13,20 oy oranıyla yalnızca 5 ila 15 milletvekilinin, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa hareketini ise yüzde 11,02 oy oranı ile 11 ila 21 milletvekilinin temsil etmesi bekleniyor.
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Fransa'da genel seçimin ikinci turu yarın yapılacak.. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar ikinci tura katılacak ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.
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