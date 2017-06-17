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Hava sıcaklıkları yarından itibaren yurt genelinde azalacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren yurt genelinde azalacak

Hava sıcaklıklarının yarın Balkanlar üzerinden gelecek serin havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalması bekleniyor. Sağanak yağışlar İstanbul'da pazartesi günü etkili olacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün kuzeybatı kesimlerinde Trakya'dan başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak, yarın Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde etkili olacak. Yağışlar yarın, Marmara'nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'nin doğusu), Ege (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde), Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ile Göller yöresinde (Isparta) yerel olarak kuvvetli olacak.

İSTANBUL İÇİN PAZARTESİ UYARISI

Kuzey iç ve batı kesimlerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, pazartesi gününden Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ), İç Ege (Afyon, Kütahya), Batı Akdeniz (Antalya, Isparta ve Burdur’un doğusu), İç Anadolu'nun kuzeyi (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir) ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak ise salı gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde, çarşamba günü ise doğu kesimlerde etkisini sürdürecek.

Yarın kuzeybatı kesimlerde, pazartesi günü kuzey, iç ve batı bölgelerde, salı günü doğu bölgelerde hissedilir derecede (6 -10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşecek hava sıcaklıklarının, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.



İlgili Konular meteoroloji
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