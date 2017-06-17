15:01, 17 Haziran 2017 Cumartesi

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra Avrupa Yakası ve zamanla il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Antalya’nın iç kesimleri ile zamanla Trakya, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Bursa, Yalova ve Denizli çevreleri ile Adana ve Mersin’in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.