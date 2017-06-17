15:24, 17 Haziran 2017 Cumartesi

BM'den Musul'daki siviller için uyarı





BM Irak İnsani İşler Koordinatörü Grande, "Bölgede 150 ila 200 bin sivilin mahsur kaldığını sanıyoruz. Temiz su ve yiyeceğin bulunmadığı bölgedekiler çaresiz durumda." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ın Musul kentinin Eski Şehir bölgesinde 150 binden fazla sivilin mahsur kalmış olabileceği uyarısında bulundu. BM Irak İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, DEAŞ'ın Musul'un batısındaki Eski Şehir bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istediğini ve kaçmaya çalışanları vurduğunu belirtti. Grande, "Bölgede 150 ila 200 bin sivilin mahsur kaldığını sanıyoruz. Temiz su ve yiyeceğin bulunmadığı bölgedekiler çaresiz durumda." diye konuştu. Musul'dan halihazırda 860 bin kişinin kaçtığına işaret eden Grande, günde ortalama 8 bin ila 15 bin kişinin bölgeden kaçmaya devam ettiğini söyledi. DEAŞ kontrolündeki bölgeden ayrılmaya çalışan 7 binden fazla kişide kurşun yarası olduğuna dikkati çeken Grande, "Çoğu sırtından yaralanan bu kişilerin keskin nişancılar tarafından vurulduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

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