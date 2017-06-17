Katar'dan Bahreyn'in iddiasına yalanlama

Katar'ın, "Bahreyn'in güvenlik ve istikrarını bozmaya çalıştığı" yönündeki suçlamaları reddettiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin danışmanı Hamad bin Halife el-Atiyye ile Bahreyn'deki Vifak Partisi yetkililerinden Hasan Ali Cuma arasında 2011'de gerçekleşen telefon görüşmesini "çarpıtarak" yayınladığı, bu şekilde Katar'ı Vifak Partisi'ni destekliyor ve Bahreyn'in içişlerine karışıyormuş gibi göstermeye çalıştığı ifade edildi.
Söz konusu telefon görüşmesinin, 2011'de Bahreyn'de gösterilerin başlamasının ardından Katar'ın ara buluculuk çabaları çerçevesinde "Bahreyn yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiği" kaydedilen açıklamada, dönemin Başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir Al Sani'nin, eski Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud el-Faysal ile Bahreyn'i ziyaret ederek Bahreyn Kralı'nı Katar'ın sarf ettiği çabalarla ilgili bilgilendirdiği aktarıldı.
Gösterileri dağıtmak için askeri müdahalede bulunma kararı alınması nedeniyle Katar'ın ara buluculuk çabalarının durduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Katar, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) ilkelerine sürekli bağlı kalacaktır. Katar'ın siyaseti, iyi komşuluk ve ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesi üzerine kuruludur."
Bahreyn resmi haber ajansı BNA dün, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin danışmanı Hamad bin Halife el-Atiyye'nin, Bahreyn'deki Vifak Partisi yetkililerinden Hasan Ali Cuma ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ait olduğunu iddia ettiği bazı tapeler yayınlamış ve Katar'ı ülkesinin içişlerine karışmakla suçlamıştı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.
Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemiş, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.
Katar'a karşı diplomatik ablukaya Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi ülkeler de katılmıştı. Ürdün de Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.
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