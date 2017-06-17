Suriye konulu Cenevre 7 görüşmelerinin tarihi belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu görüşmelerin 7. turunun, 10 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın ofisinden yapılan açıklamada, 7. tur görüşmelerinde, müzakerelerin temelini oluşturan ana başlıklara ek olarak bir önceki turda uzmanlar düzeyinde gerçekleşen anayasal ve hukuki konuların ele alındığı toplantıların devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, daha önceki turlarda olduğu gibi 7. tur görüşmelerine BM Güvenlik Konseyinin 2254 kararında belirlenen heyetlerin davet edileceği ifade edildi.
Davet edilen muhalefet ve rejim heyetleri, 9 Temmuz'da Cenevre'ye gelecek, görüşmeler 10 Temmuz'da başlayacak.
Müzakerelerin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada Mistura'nın daha sonraki turları ağustos ve eylül ayında yapmayı planladığı kaydedildi.
Suriye görüşmeleri, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlıktan oluşuyor.
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