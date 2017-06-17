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16:48, 17 Haziran 2017 Cumartesi

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Papa Franciscus, Merkel'i cesaretlendirdi
Papa Franciscus, Merkel'i cesaretlendirdi

Papa Franciscus ile Vatikan ziyaretinde bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel, Papa Franciscus’un Afrika’daki fakirlik ve iklimin korunması gibi konularda kendisine destek verdiğini belirterek, "Bu yolda ilerlemeye beni cesaretlendirdi. Aynı şekilde uluslararası anlaşmalar konusunda mücadele etmem için de cesaret verdi." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'ı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Vatikan’dan yapılan yazılı açıklamada, Vatikan’daki Apostolik Saray’da gerçekleşen görüşmenin samimi bir şekilde geçtiği ve iki liderin, Vatikan ve Almanya arasında var olan iyi ilişkileri ve verimli iş birliğini ele aldığı bildirildi.

Papa ve Merkel’in ikili ilişkilerin yanı sıra ortak çıkar konularına da değindikleri ve Almanya’nın 7-8 Temmuz’da Hamburg’da ev sahipliği yapacağı G20 zirvesi üzerine fikir teatisinde bulundukları aktarıldı.

Tarafların, bu zirvede küresel terör tehdidi, yoksullukla mücadele, iklim değişikliği ve açlık konu başlıklarını uluslararası toplumun gündemine getirme hususunda ortak ihtiyaç olduğunu belirttiği kaydedildi.

Papa Franciscus'un, dün hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl için Merkel’e taziyelerini ilettiği belirtildi. 

"PAPA BENİ CESARETLENDİRDİ"

İtalyan ANSA haber ajansının haberine göre, Papa-Merkel buluşması yaklaşık 40 dakika sürdü. Merkel, görüşmenin ardından Papa ile duvarların yıkılması, uluslararası anlaşmaların önemi, Afrika kıtasıyla daha fazla ilgilenilmesi hususunda güçlü bir uyum sergilediklerini söyledi.

Alman haber ajansı DPA’nın haberine göre ise Başbakan Merkel, Papa Franciscus’un Afrika’daki fakirlik ve iklimin korunması gibi konularda kendisine destek verdiğini belirterek, "Bu yolda ilerlemeye beni cesaretlendirdi. Aynı şekilde uluslararası anlaşmalar konusunda mücadele etmem için de cesaret verdi." ifadesini kullandı.

G20 zirvesinde Afrika’yı ağırlık konusunu yapacağına dikkati çeken Merkel, Papa’nın bundan memnuniyet duyduğunu da anlattı.

Papa’nın, Merkel’e barış için gösterdiği çabalardan dolayı üzerinde zeytin dalı bulunan bir madalya verdiği ifade edildi.



İlgili Konular Franciscus Merkel Vatikan papa Almanya
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Papa Franciscus ile Vatikan ziyaretinde bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel, Papa Franciscus’un Afrika’daki fakirlik ve iklimin korunması gibi konularda kendisine destek verdiğini belirterek, "Bu yolda ilerlemeye beni cesaretlendirdi. Aynı şekilde uluslararası anlaşmalar konusunda mücadele etmem için de cesaret verdi." dedi
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