17:29, 17 Haziran 2017 Cumartesi

Bayburt merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı



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Bayburt merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bayburt merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kadın yapılanmasında serrehber, mezuncu, bölgeci, BTM, milli eğitim mütevellisi, KYK sorumlusu ve çeşitli görevleri bulunan, aynı zamanda şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı öne sürülen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Bayburt, Trabzon, İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Karaman, Kayseri, Gümüşhane ve Batman'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Bayburt'ta 2, diğer illerde ise birer olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin halen öğretmenlik yaptığı, birinin daha önce açığa alınan doktor olduğu, diğerlerinin ise farklı işlerde çalıştıkları bildirildi.

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