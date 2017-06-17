Avustralya’da 3 bin kişilik iftar | FOTO

Avustralya’nın Melbourne kentinde bu yıl 8. düzenlenen geleneksel iftara yoğun katılım oldu.
İslam Toplumu Milli Görüş (ICMG) Gençlik Teşkilatları tarafından düzenlenen iftar, Melbourne'daki Meadow Heights Camisi’nde yapıldı.
Avustralya İşçi Partisinin Victoria Federal Senatörü Kimberley Kitching, Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı geleneksel iftara Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık 2 bin kişinin beklendiği iftara 3 bine yakın katılım olduğunu belirten yetkililer, bu kadar çok kişiye yemek ikramında bulunmakta güçlük çektiklerini belirtti. ICMG Başkanı Hasan Güreşen yaptığı açıklamada, geleneksel iftarın sekizinci yılında beklediklerinden çok daha büyük bir katılımla karşılaştıklarını söyledi.
Gelecek yıllarda daha kapsamlı hazırlıklar yaparak sokakta yaşayanlara HASENE yardım kuruluşu aracılığı ile yemek ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Güreşen, ‘‘Büyük bir katılım oldu, yer bulamayanlar oldu: Bu demektir ki artık bunu tüm şubelerimize yaymak gerekir, yine de asıl olan bunu sokakta yaşayanlara ulaştırabilmek, onun için de planlarımız var çalışıyoruz. Avustralya genelinde bunu yapacağız inşallah.’’ dedi.
İftarı düzenlerken iki hedeflerinin olduğunu belirten Güreşen ‘‘Avustralya’da yaşayan Türklere Türkiye’deki Ramazan havasını yaşatmak’’ istediklerini, ikinci hedeflerinin de ‘‘sokaktan gelip geçen, dini dili ırkı ne olursa olsun herkese bir Ramazan gecesini yaşatmak’’ olduğunu ifade etti.
Melbourne’da düzenlenen bu yıl 8. düzenlenen geleneksel iftara Avustralyalı Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi
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