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Hakkari'de patlama: 2 asker şehit
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit
Foto: Arşiv

Hakkari'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 5 PKK'lı öldürülürken, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonu iki asker şehit oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker hafif yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik hava destekli operasyon devam ediyor.

Operasyonda 5 PKK üyesi etkisiz hale getirildi.

Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi esnasında PKK'lılarca araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 asker şehit oldu, 7 asker hafif yaralandı.

Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



İlgili Konular Hakkari hakkaride terör operasyonu
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