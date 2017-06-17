Hakkari'de patlama: 2 asker şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker hafif yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik hava destekli operasyon devam ediyor.
Operasyonda 5 PKK üyesi etkisiz hale getirildi.
Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi esnasında PKK'lılarca araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 asker şehit oldu, 7 asker hafif yaralandı.
Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hakkari'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 5 PKK'lı öldürülürken, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonu iki asker şehit oldu.
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