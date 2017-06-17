20:26, 17 Haziran 2017 Cumartesi

İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 gözaltı



Foto: Arşiv

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 19 zanlı gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, KHK ile kapatılan örgüte ait 3 vakfın yönetici ve çalışanlarından oluşan 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. 2 zanlının da FETÖ/PDY ile ilgili soruşturmalar kapsamında tutuklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılardan 11'inin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan zanlılar aranıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.