Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:20, 17 Haziran 2017 Cumartesi
Güncel
20:26, 17 Haziran 2017 Cumartesi

  • Paylaş
İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 gözaltı
Foto: Arşiv

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 19 zanlı gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, KHK ile kapatılan örgüte ait 3 vakfın yönetici ve çalışanlarından oluşan 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. 2 zanlının da FETÖ/PDY ile ilgili soruşturmalar kapsamında tutuklandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 11'inin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan zanlılar aranıyor.



İlgili Konular fetö operasyonu 15 Temmuz darbe girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Meclis Genel Kurulu 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak
Meclis Genel Kurulu 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak

Meclis, 4 Temmuz itibarıyla çalışmalarına 10 gün ara verecek. Genel Kurul, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü ise özel gündemle toplanacak.
İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 gözaltı

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 19 zanlı gözaltına alındı
Hakkari'de patlama 2 asker şehit
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit

Hakkari'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 5 PKK'lı öldürülürken, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonu iki asker şehit oldu.
Bayburt merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Bayburt merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Bayburt merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
LYS-5 yabancı dil sınavı sona erdi
LYS-5 yabancı dil sınavı sona erdi

Üniversite adaylarının katıldığı yabancı dil alanında yapılan LYS-5 tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yürüyüşüne tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yürüyüşüne tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin, "Eğer adaleti arıyorsan, adaleti aramanın makamı da yeri de Türkiye'de parlamentodur." dedi.
Hava sıcaklıkları yarından itibaren yurt genelinde azalacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren yurt genelinde azalacak

Hava sıcaklıklarının yarın Balkanlar üzerinden gelecek serin havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalması bekleniyor. Sağanak yağışlar İstanbul'da pazartesi günü etkili olacak.
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı

FETÖ soruşturmasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ile İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı
Diyarbakır'da yola tuzaklanan 50 kilogramlık patlayıcı imha edildi
Diyarbakır'da yola tuzaklanan 50 kilogramlık patlayıcı imha edildi

Silvan'nın Dolaplıdere köyü Erkenciler mezrası yol ayrımı mevkisinde karayolu kenarına yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ve şeker ile güçlendirilerek hazırlanmış el yapımı patlayıcı imha edildi
Diyanet vakfından Suriyelilere yardım eli
Diyanet vakfından Suriyelilere yardım eli

Türkiye Diyanet Vakfı, ülkelerindeki iç savaş dolayısıyla yaşadıkları yerleri terk ederek ülke içinde daha güvenli buldukları yerlere yerleşen Suriyelilere, yemekten kıyafete kadar bütün ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yapıyor
81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonları
81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonları

Türkiye genelinde 31 bin 582 polisin katılımıyla "Huzur Ramazan" operasyonları düzenlendi
Manisa'da hastaneye kaldırılan 58 asker taburcu oldu
Manisa'da hastaneye kaldırılan 58 asker taburcu oldu

Manisa Valiliği, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında, akşam yemeğinin ardından çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırılan 69 erden 58’inin taburcu edildiğini bildirdi
LYS-2 fen bilimleri sınavı sona erdi
LYS-2 fen bilimleri sınavı sona erdi

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilen LYS-2'de adaylar başarılı olabilmek için ter döktü
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'güvenlik mesajı'na ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'güvenlik mesajı'na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun yayımladığı güvenlik mesajına ilişkin, "ABD makamları bu açıklamayı güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır" dedi
Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor
Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor

Darbe girişimi sırasında, emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki davalar, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi
Ege Denizi'nde orta şiddette deprem
Ege Denizi'nde orta şiddette deprem

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler

Meclis Genel Kurulu 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak
Meclis Genel Kurulu 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak

Bayburt merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Bayburt merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu 11 gözaltı

Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı

Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor
Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu
Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu

Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı
Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama
Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama

Genelkurmay çatı davası 30 Ekim'e ertelendi
Genelkurmay çatı davası 30 Ekim'e ertelendi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 