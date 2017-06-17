May'e Londra'da 'DUP' protestosu

Kuzey İrlanda merkezli aşırı sağcı Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) vereceği destekle hükümet kurma çalışmalarını sürdüren İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.
Milletvekili sayısını artırmak hayaliyle geçen hafta gittiği erken genel seçim sandığından 12 milletvekili ve tek başına iktidar imkanını kaybederek çıkan May, seçimin ardından yaptığı açıklamada, azınlık hükümetini DUP'un desteğiyle kurmak üzere çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.
May'in, özellikle kadın ve LGBT haklarına yönelik muhafazakar tutumuyla bilinen aşırı sağcı DUP'la hükümet kurmasından hoşnut olmayan çok sayıda kişi bugün Londra'daki başbakanlık binası önünde bir araya geldi.
Gösteride, DUP'un kürtaja ve doğum kontrolüne karşı olduğunu, aynı zamanda eşcinsellerin özel hayatlarına da saygı duymadığını ifade eden protestocular, söz konusu partinin geçen yıla kadar liderliğini yapan Peter Robinson başta olmak üzere, pek çok DUP siyasetçisinin de paramiliter saflardan siyasete geçtiğine işaret etti.
Birleşik Krallık yanlısı DUP'un, Ulster Savunma Birliği (UDA) ve Ulster Gönüllü Gücü (UVF) gibi terör örgütleriyle bağları bulunduğunu vurgulayan göstericiler, May'in DUP'la kuracağı hükümeti "kolayca kabul etmeyeceklerini bildirmek üzere, başbakanlığa geldiklerini." bildirdi.
Gösteride Başbakan May'e istifa çağrısında bulunan grup ellerinde, üzerinde "May artık gitmenin vakti geldi", "(May'in partisi) Muhafazakarlar defolun", "Muhafazakar yönetimi kovun" yazılı pankartlar taşırken, "May gitmeli", "Muhafazakarlar defolun", "Adalet nerede?" gibi sloganlar atıldı.
Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ve polis helikopterleriyle izlediği aynı gösteride, Başbakan May ayrıca, Salı gecesi kentin batısındaki 24 katlı bir apartmanda çıkan yangınla ilgili de protesto edildi.
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Kuzey İrlanda merkezli aşırı sağcı DUP'un vereceği destekle hükümet kurma çalışmalarını sürdüren İngiltere Başbakanı May, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi
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