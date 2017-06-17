Güncelleme: 21:22, 17 Haziran 2017 Cumartesi

Danimarka'da İslam güllerle anlatıldı





Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da vatandaşlara gül dağıtan Danimarka İslam Toplumu gençlik kolları gönüllüleri, İslamofobi'yi kırmaya çalıştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Danimarka İslam Toplumu (DİT) gençlik kolları, belediye meydanında etrafına maket minareler konulan çadırda "Ben Müslümanım" etkinliği düzenledi. Medyada yer alan İslam ve Müslümanlara karşı olumsuz imajla oluşan ön yargıları kırmaya çalışan gençler, yaklaşık 2 saat gül dağıtarak Danimarkalılara İslam'ı ve Müslümanları anlattı. Gençler, etkinliği özellikle Ramazanda yaptıklarını ve bu ayın Müslümanlar için önemini Danimarkalılara anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Gönüllü gençlere, vatandaşlar ve turistler olumlu tepki verdi. DİT tarafından son 6 yıldır İslam'ı ve Müslümanları Danimarkalılara anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.