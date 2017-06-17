Afganistan'da büyük yangın: 475 mağaza kül oldu

Papa Franciscus, Merkel'i cesaretlendirdi

Papa Franciscus ile Vatikan ziyaretinde bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel, Papa Franciscus’un Afrika’daki fakirlik ve iklimin korunması gibi konularda kendisine destek verdiğini belirterek, "Bu yolda ilerlemeye beni cesaretlendirdi. Aynı şekilde uluslararası anlaşmalar konusunda mücadele etmem için de cesaret verdi." dedi