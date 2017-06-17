Güncelleme: 04:30, 18 Haziran 2017 Pazar

Hüdayi Vakfı Ramazan'da Sudanlıları yalnız bırakmadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Ramazanda Sudan'da öğrenci yurtları ve köylerde 5 bin kişiye iftar verdi, çeşitli bölgelerde bin kişiye de yardım paketi dağıttı.

Ramazanda Sudan’daki çalışmalarına hız veren vakfın Sudan Koordinatörü Musab Demirlenk, yaptığı açıklamada, Ramazan'da muhtaçların yanında olduklarını hatırlattı.

Demirlenk, “Bu Ramazanda da yetimhanelere ve Kur'an kurslarına ağırlık verdik. Düzenlediğimiz iftar programlarıyla öğrencilerin sofralarına ortak olduk. Yaklaşık bin yetim kardeşimize Kur'an-ı Kerim verdik. Ayrıca elbise, fitre ve zekat yardımlarımız oldu. Onların yaklaşan Ramazan Bayramı'na güler yüzle girmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

İftar sofralarının köylerde de kurulduğunu belirten Demirlenk, şöyle devam etti:

“Umdurman, Beyaz Nil ve Darfur başta olmak üzere 9 farklı bölgede Ramazan kumanyaları dağıttık. Partner kuruluşumuz Al İhya Derneği ile bu kişilerin seçimini titizlikle yapıyoruz. Muhtaç ailelerin belirlenmesinin ardından, hayırseverlerin yardımlarını bizzat ulaştırıyoruz. Onların bir nebze yüzünün güldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor.”

Çalışmaların Ramazan ayıyla sınırlı kalmadığını belirten Demirlenk, Hüdayi Vakfının Sudan’da 3K formülü olan ‘karın-kafa-kalp doyurma’ üzerine hizmet verdiğini söyledi.