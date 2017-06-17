Güncelleme: 02:20, 18 Haziran 2017 Pazar

Katar'da sağlık malzemesi ve ilaç eksikliği yaşanmıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bazı Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı abluka nedeniyle ülkede herhangi bir sağlık malzemesi ve ilaç eksikliğinin yaşanmadığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar'daki acil ve uzman tıbbi bakım hizmetlerinin ana sağlayıcısı konumundaki Hamad Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı Körfez ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan abluka nedeniyle herhangi bir sağlık malzemesi ve ilaç sıkıntısı yaşanmıyor." denildi.

Açıklamada, "Merkeze bağlı hastanelerin sunduğu sağlık hizmetleri, normal seyrinde devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Merkezin Kurumsal İletişim Müdürü Ali Abdullah el-Hatır da bir süre yetecek kadar ilaç ve tıbbi malzeme kaynaklarının olduğunu ifade ederek, eksiklik yaşanması durumunda yeni tedarikçiler bulacaklarını kaydetti.

Hatır, ayrıca Hamad Tıp Merkezi'nin, hangi ülkeye mensup olduklarına bakılmaksızın tüm hastalara sağlık hizmeti verdiğini vurguladı.