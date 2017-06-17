23:30, 17 Haziran 2017 Cumartesi

Ege Denizi'nde orta şiddette iki deprem





Ege Denizi'nde 5.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ege Denizi'nde 5.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 22.33'te 4.2 büyüklüğünde, saat 22.50'de ise 5.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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