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Manisa'da yüzlerce asker zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Manisa'da yüzlerce asker zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

 Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin, "Akşam yemeğinden sonra kusma ve bulantı şikayetiyle yaklaşık 300 Mehmetçik hastanelerde, 200 asker de komutanlık bünyesindeki revirde müşahede altına alındı." dedi.

 

Güvençer, yaptığı açıklamada, kışladaki zehirlenme şüphesine ilişkin net bilgi vermek için erken olduğunu söyledi.

Hastanelere yeni müracaat ve sevklerin azaldığını belirten Güvençer, "Akşam yemeğinden sonra kusma ve bulantı şikayetiyle yaklaşık 300 Mehmetçik hastanelerde, 200 asker de komutanlık bünyesindeki revirde müşahede altına alındı. Hastalığın sebebi ve teşhisi konusunda şu anda resmi açıklama yapabilecek durumda değiliz, laboratuvar sonuçlarını bekliyoruz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Çolak'ın Manisa'ya geleceğini hatırlatan Güvençer, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurum Başkanı ve beraberindeki enfeksiyon uzman ekibini de bölgeye beklediklerini ifade etti. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı EDOK Komutanlığından bir ekibin de Manisa'ya intikal edeceğini hatırlatan Güvençer, hastanelerde teyakkuza geçildiği ve bütün sağlık personelinin göreve çağırıldığı bilgisini paylaştı.

Tugayda 20 hekim ve çok sayıda yardımcı sağlık elemanının ilk müşahede ve triyaj bölümünde göreve başladığını aktaran Güvençer, kışlada ayrıca UMKE'ye ait 2 çadır ve sahra çadırının kurulduğunu dile getirdi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında bu akşam, yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmıştı.

'SAVUNMA BAKANIMIZ MANİSA'YA GİDİYOR'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM Genel Kurulunda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında, akşam yemeğinin ardından çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırılan askerlerle ilgili sorularına yanıt verdi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, hükümetten konuyla ilgili bilgi talep etmesi üzerine açıklama yapan Özlü, "Böyle bir olay olmuş. Hem Sağlık Bakanlığı hem Milli Savunma Bakanlığı olayı inceliyor. Savunma Bakanımız şu anda Manisa'ya gidiyor. Netleştiğinde size tekrar bilgi aktaracağım." diye konuştu. 



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