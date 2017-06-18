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Manisa’da kışlaya yemek sağlayan şirketin 19 çalışanına gözaltı
Manisa’da kışlaya yemek sağlayan şirketin 19 çalışanına gözaltı

Manisa'daki kışladaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin kışlaya yemek sağlayan şirketin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 çalışanının gözaltına alındığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin kışlaya yemek sağlayan şirketin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 çalışanının gözaltına alındığı bildirildi.

MANİSA VALİLİĞİ: "ÇOCUKLARIN GENEL DURUMLARI İYİ"

Manisa Valiliği, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin tedavi altına alınan askerlerin durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin olmadığını bildirdi.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 20.00 civarında Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı revirine yapılan ilk müracaatların hemen sonrasında, Tugay Komutanlığında Sağlık Bakanlığı hekimiyle kurulan revir ve triyaj merkezine mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastaların saat 20.45 itibarıyla sevklerine başlandığı belirtildi.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde 118, Manisa Devlet Hastanesi'nde 130, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 103, Batı Kışla’da 220 askerin takip altında tutulduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların genel durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlike taşımadıkları belirtilmiştir. Tugay Komutanlığında ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliğince 2 UMKE çadırı, bir sahra çadırı ek müşahede merkezi olarak kurulmuştur. Şu anda Tugay revirine müracaatlar durmuştur. Tugay revirinden de hastanelere sevkler azalmıştır. Bu arada hastanelerde ilk tedavileri yapılan askerlerin hastanelerden taburcu işlemleri yapılmaya başlamıştır. Her geçen saat taburcu işlemlerinin artacağı değerlendirilmektedir. Durum kontrol altına alınmıştır."

SAĞLIK BAKANLIĞI: "UZMANLARINDAN OLUŞAN 12 KİŞİLİK EKİP YOLA ÇIKMIŞTIR"

Sağlık Bakanlığı'ndan, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesine şüphesine ilişkin, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan başkanlığında enfeksiyon hastalıkları, epidemiyoloji, klinik toksikoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar uzmanlarından oluşan 12 kişilik, işinde uzman bir ekibin, olayın sağlık yönünü incelemek üzere özel uçakla yola çıktığını bildirildi.



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