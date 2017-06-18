Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün dördüncü gününe Kurtboğazı Barajı girişinden başlayacak.
(Ankara/09.00)
2- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan ve geçen hafta başlayan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavıyla sona erecek.
(10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken'in cenaze törenine katılacak.
- Kurtulmuş, Dağkapı Meydanı'nda STK'ların düzenlediği iftar programına iştirak edecek.
(Ordu/12.40/Diyarbakır/19:52)
2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gazze'ye yardım gemisi uğurlama törenine katılacak.
- Kaynak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile 12 Şubat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek DSİ yatırımları tanıtım törenine ve iftar programına iştirak edecek.
(Mersin/14.00/Kahramanmaraş/18.30/20.04)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, VATSO toplantı salonunda STK'larla bir araya gelecek ardından çarşı ve esnaf ziyaretinde bulunacak, Edremit ilçesinde toplu iftar programına katılacak.
(Van/15.00/17.00/19.41)
4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında düzenlenen iftar programına katılacak.
(Ardahan/18.30)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Kahramanmaraş/16.30/17.15/18.00)
6- TBMM Genel Kurulunda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ebu'l Hasan Harakani Türbesi'nde iftar yapacak.
(Kars/16.00/18.15/19.45)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında iftar programına katılacak, esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunacak.
(Bingöl/19.54/20.30)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kapaklı İyilik İçin İftar" programına katılacak.
(Tekirdağ/20.50)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
- Mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu, Devlet Bakanı Adnan Kahil ile de bir araya gelecek.
- Çavuşoğlu, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ev sahipliğinde verilecek iftara katılacak.
(Üsküp)
2- Fransa'da milletvekili genel seçiminin ikinci turu yapılacak.
(Paris)
3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Sivrihisarlılar Buluşması" kapsamında eski stadyumda düzenlenecek iftar programına katılacak.
(Eskişehir/20.35)
2- Tarihçi yazar Zafer Bilgi, Mihrabad Yayınları ve Beyazıt Devlet Kütüphanesince düzenlenen "Türkiye'nin Unutulmaz Bilgini İsmail Saib Sencer" konulu söyleşiye katılacak.
(İstanbul/16.00)
3- Zubizu konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava'da sahne alacak MFÖ, "Kendi Kendine" adlı yeni albümündeki parçaları da yorumlayacak.
(İstanbul/21.15)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda şehit yakınları ve gaziler onuruna verilecek iftar yemeğine katılacak.
(Samsun/20.18)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
(Kunshan/10.00)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Ziyareti ve Destimal programına katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Karadağ'ın 29. üye olarak NATO'ya katılması dolaysıyla tören düzenlenecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.