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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Haziran 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün dördüncü gününe Kurtboğazı Barajı girişinden başlayacak.

(Ankara/09.00) 

2- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan ve geçen hafta başlayan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavıyla sona erecek.

(10.00)  

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken'in cenaze törenine katılacak.

- Kurtulmuş, Dağkapı Meydanı'nda STK'ların düzenlediği iftar programına iştirak edecek.

(Ordu/12.40/Diyarbakır/19:52) 

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gazze'ye yardım gemisi uğurlama törenine katılacak.

- Kaynak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile 12 Şubat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek DSİ yatırımları tanıtım törenine ve iftar programına iştirak edecek.

(Mersin/14.00/Kahramanmaraş/18.30/20.04)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, VATSO toplantı salonunda STK'larla bir araya gelecek ardından çarşı ve esnaf ziyaretinde bulunacak, Edremit ilçesinde toplu iftar programına katılacak.

(Van/15.00/17.00/19.41) 

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında düzenlenen iftar programına katılacak.

(Ardahan/18.30) 

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/16.30/17.15/18.00) 

6- TBMM Genel Kurulunda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)  

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ebu'l Hasan Harakani Türbesi'nde iftar yapacak.

(Kars/16.00/18.15/19.45)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında iftar programına katılacak, esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunacak.

(Bingöl/19.54/20.30) 

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kapaklı İyilik İçin İftar" programına katılacak.

(Tekirdağ/20.50)  

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

- Mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu, Devlet Bakanı Adnan Kahil ile de bir araya gelecek.

- Çavuşoğlu, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ev sahipliğinde verilecek iftara katılacak.

(Üsküp) 

2- Fransa'da milletvekili genel seçiminin ikinci turu yapılacak.

(Paris) 

3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)  

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Sivrihisarlılar Buluşması" kapsamında eski stadyumda düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Eskişehir/20.35) 

2- Tarihçi yazar Zafer Bilgi, Mihrabad Yayınları ve Beyazıt Devlet Kütüphanesince düzenlenen "Türkiye'nin Unutulmaz Bilgini İsmail Saib Sencer" konulu söyleşiye katılacak.

(İstanbul/16.00) 

3- Zubizu konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava'da sahne alacak MFÖ, "Kendi Kendine" adlı yeni albümündeki parçaları da yorumlayacak.

(İstanbul/21.15) 

 SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda şehit yakınları ve gaziler onuruna verilecek iftar yemeğine katılacak.

(Samsun/20.18) 

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

(Kunshan/10.00)



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