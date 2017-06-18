Kolombiya'da alışveriş merkezinde patlama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletinin olduğu bölümünde meydana gelen patlamada 3 kadın hayatını kaybederken 9'u ağır yaralandı.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın araştırılması için talimat verdiğini belirterek, yaralananlarla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.Patlamanın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Saldırıyı, Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) düzenlemiş olabileceğinden şüphe ediliyor.
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Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 Filistinli genç ile bir İsrail polisinin öldüğü Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısını güvenlik bölgesi ilan etti.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kadın öldü 9 kadın yaralandı
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