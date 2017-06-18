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Filistin
09:40, 18 Haziran 2017 Pazar

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Netanyahu Şam Kapısını güvenlik bölgesi ilan etti
Netanyahu Şam Kapısını güvenlik bölgesi ilan etti

Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 Filistinli genç ile bir İsrail polisinin öldüğü Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısını güvenlik bölgesi ilan etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'te dün akşam 3 Filistinli genç ile bir İsrail polisinin öldüğü olaylar sebebiyle Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısını güvenlik bölgesi ilan ettiği bildirildi.

İsrail merkezli Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu dün gece düzenlediği güvenlik toplantısında Şam Kapısı'nı güvenlik bölgesi ilan etti.

Netanyahu ayrıca Kudüs'te İsrail güçlerinin sayısının ve önlemlerin arttırılması talimatını verdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te dün akşam saatlerinde yaşanan olaylarda İsrail askerlerine saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen 3 Filistinli genç öldürülmüştü. Olaylarda ağır yaralanan bir İsrail polisi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



İlgili Konular İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kudüs
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