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PKK'nın mağarasında takım elbise
PKK'nın mağarasında takım elbise
arşiv

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu"nda, mağarada teröristlerin halkın arasına karışmak için kullandığı takım elbise ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'ın 6 ilçesinde düzenlenen operasyonda, mağarada PKK'lıların halkın arasına karışmak için kullandıkları takım elbise ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilenler PKK'lıları etkisiz hale getirmek, teröristlerle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, bölgedeki iş birlikçiler ve aranan zanlıları yakalamak amacıyla 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.

Operasyonda, 14 komando taburu, bin 199 polis özel harekat personeli ve bin 442 güvenlik korucusu olmak üzere 7 bin 742 güvenlik personeli yer alırken, dün ekiplerce oluşturulan 33 kontrol noktasında 67 araç ve 850 kişinin sorgulaması yapıldı. Sorgulamada, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 14 kişi yakalanarak Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Basit yaralama, hırsızlık, suç ve suçluyu övmek ile terör örgütü işbirlikçisi olmak suçundan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan arama kararına istinaden 29 köy ve 4 mezradaki 140 ev ve eklentilerinde yapılan aramada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan mağara ile 3 sığınakta takım elbise, 6 ruhsatsız av tüfeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, 100 kilogram amonyum nitrat, 10 büyük tüp, 350 metre kablo, 300 pil, 30 batarya, 10 ışıklandırma sistemi, 5 kazma, 5 kürek, 15 metre hortum, 5 düdüklü tencere, 10 çaydanlık, 5 bıçak, muhtelif yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ortaya çıkarılan mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

PKK'lılarca bombalı araç saldırısında kullanabileceği değerlendirilen plakasız gri renk hafif ticari araç, Lice ilçesi Kutlu mahallesinde bulundu. Lice İlçe Jandarma Komutanlığa çekilen araç muhafaza altına alındı.

 



İlgili Konular Diyarbakır PKK
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