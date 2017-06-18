İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuksuz binaları 8 bini geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin'de 'Yerleşime Karşı Direniş ve Toprağı Savunma Bürosu', İsrail yönetimi Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın tanıklığıyla Doğu Kudüs dahil Batı Yaka’nın 25 yıldır ilk kez bu yıl görülmemiş derecede yerleşke inşaası yaşadığını belirtti.
Konuyla ilgili haftalık raporunu yayınlayan büro, Lieberman’ın yaptığı açıklamada, bu yılın ilk yarısında verilen bina ruhsatlarının 1992 yılından bu yana verilen en yüksek ruhsat olduğunu söylediğini ifade etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Lieberman, bu ayın başından beri 3 bin 651 konutun yapımını onayladıklarını, acilen 671’inin inşaatına başlandığını, aynı şekilde yılbaşından beri 8 bin 345 konuta izin verdiklerini ve bunlardan 3 bin 066 konutun inşaatına başladıklarını söyledi.
Büro yayınladığı raporda ayrıca, Benyamin Netanyahu’nun Amerika’nın Birleşmiş Milletler’deki büyükelçisini kabul ederken, kendisinin Filistin toprakları üzerinde inşa ettikleri yerleşkeler konusunda Hollanda-Belçika modelini uygulamak istediklerini ve buralardaki yerleşkelerin İsrail otoritesi altında kalmasını istediklerini ilettiğini kaydetti.
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