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LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı başladı
LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı başladı

Tek oturumda yapılan, 120 dakika sürecek ve 832 bin 994 adayın başvurduğu sınavla birlikte LYS maratonu sona erecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) son oturumu olan edebiyat-coğrafya alanındaki LYS-3 başladı.

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 832 bin 994 aday başvurdu. Tek oturumda yapılacak sınav 120 dakika sürecek.

LYS-3'te, Türk dili ve edebiyatı testi ile coğrafya-1 testi yer alacak. Türk dili ve edebiyatı testindeki 56 soru için 85 dakika cevaplama süresi verilecek. Coğrafya-1 testinde ise adaylar 24 soruyu 35 dakikada cevaplayacak.

Her bir testin ayrı soru kitapçığında bulunacağı sınavda tek cevap kağıdı kullanılacak. Türk dili ve edebiyatı testinde 2, coğrafya-1 testinde ise 1 soru kısa cevaplı olacak.

Adaylar bu soruların cevabını cevap kağıdının ilgili alanında (cevap kağıdının ön ve arka yüzünde) yazacak ve kodlayacak.

Cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak kodlanmayan, yanlış veya eksik kodlanan cevaplar işleme alınmayacak.

Adaylar, LYS-3'te ilk testin (Türk dili ve edebiyatı testi) cevaplama süresi içinde ve ikinci testin (coğrafya-1 testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamayacak.

LYS-3 ile bu yılın LYS maratonu sona erecek.



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Tek oturumda yapılan, 120 dakika sürecek ve 832 bin 994 adayın başvurduğu sınavla birlikte LYS maratonu sona erecek
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