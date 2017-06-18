Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü

Katar: Vesayeti kabul etmeyiz

Katar Dışişleri Bakanı el Sani, kendilerine yaptırım uygulayan ülkelerle ilgili, "Bu ülkelerin ne istediği belli değil, yapılanlar Katar'ın yanlış bir şeye yönelik politikasını değiştirmek ya da onu vesayet altına almak için alındıysa, bunu kabul etmeyeceğimizi defalarca söyledik" diye konuştu.