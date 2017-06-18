Güncelleme: 11:54, 18 Haziran 2017 Pazar

BBP'den Gazze'de "Muhsin Yazıcıoğlu'na vefa" iftarı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Büyük Birlik Partisi (BBP), Gazze'de Rowad Sosyal Gelişim Vakfı ile birlikte "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'na vefa iftarı" verdi.

Filistin'in Gazze kentinde özellikle ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklar için dün verilen iftara, Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Dr. Faraj Radi ile Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in yeğeni ve aynı zamanda milletvekili olan Dr. Nesim Yasin de katıldı.

Gazze Rowad Sosyal Gelişim Vakfı Sözcüsü Aybek Rabay, iftarda yaptığı konuşmada, bu kutsal ayda Gazzeliler için düzenlenen bu iftarın Türk milletinin ne kadar şefkatli ve merhametli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Rabay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Gazze'yi ilk ziyaret eden siyasi parti başkanı olduğunu hatırlattı.

İftara katılan ailelerin sevinç ve mutluluk içerisinde olduğunu belirten Rabay, "Sayenizde, bir nebze olsun bu ailelerin sıkıntılarını giderdiysek ne mutlu hem size hem de bize. Bu güzel ameliniz ve ibadetinizin kabulünü temenni ederim. Allah, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şehidimizi cennette aziz ve bahtiyar eylesin. Ramazan ayınız, Kadir geceniz ve bayramınız mübarek olsun." diye konuştu.

İftara katılan çocuklar ise kalplerinin onlara yapılan bu iyiliklerle birlikte sevgiyle dolduğunu belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.