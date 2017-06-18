12:23, 18 Haziran 2017 Pazar

LYS maratonu sona erdi





LYS maratonu, bugün yapılan LYS-3 ile sona erdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Lisans Yerleştirme Sınavlarının son oturumu edebiyat-coğrafya sınavı LYS-3 yapıldı. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava 832 bin 994 aday başvuru yapmıştı. Sınav tek oturumda uygulandı ve 120 dakika sürdü. LYS-3'te adaylar Türk dili ve edebiyatı ile coğrafya-1 testinin sorularını yanıtladı.

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