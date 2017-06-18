LYS maratonu sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Lisans Yerleştirme Sınavlarının son oturumu edebiyat-coğrafya sınavı LYS-3 yapıldı.
Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava 832 bin 994 aday başvuru yapmıştı. Sınav tek oturumda uygulandı ve 120 dakika sürdü.
LYS-3'te adaylar Türk dili ve edebiyatı ile coğrafya-1 testinin sorularını yanıtladı.
LYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM'nin sitesinde açıklandı.
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Tek oturumda yapılan, 120 dakika sürecek ve 832 bin 994 adayın başvurduğu sınavla birlikte LYS maratonu sona erecek
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