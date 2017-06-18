12:36, 18 Haziran 2017 Pazar

Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı bölgelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kuvvetli olması beklenen yağış nedeniyle ani sel ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu. Yağışların bugün Isparta, Burdur’un doğusu, Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Çorum, Sinop, Kastamonu ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olarak görülmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da da öğleden sonra sağnak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bitlis, Van ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyon, Isparta, Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı , Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer yerlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.