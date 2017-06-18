Suriyeli Türkmenler diplomada denklik istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, mültecilerin beyin gücünden çift taraflı olarak yararın sağlanması ve beyin göçüne engel olunması hususunda diploma denkliklerindeki sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.
Bozağlan, TBMM İnsan Haklarını Mülteci Alt Komisyonuna mültecilerin yaşadıklarını sorunlarla ilgili bilgi sundu.
Türkiye’deki kamplarda sadece imkanı olmayanların barındırılması gerektiğini ifade eden Bozoğlan, yaşam kalitesinin arttırılması için çadır kentlerin hepsinin konteyner kentlere dönüştürülmesi ve imkanlar ölçüsünde kalıcı konutlarda iskan edilmesinin önemli olduğunu ve bunun daha ekonomik olacağını aktardı.
Nüfusun yoğun olduğu kamplarda, yaşlı, kimsesiz, hasta bezi kullanan, bakıma muhtaç, kanserli, zihinsel ve bedensel engelli kişilere kampların içinde bakım merkezleri oluşturulması ve bu insanlara sağlık, sosyal ve psikolojik destek sağlanmasının önemli olduğunun belirten Bozoğlan, şu önerilerde bulundu:
"Kamplarda ve kamp giriş-çıkışlarında insanlarımızla muhatap olan kamu ve özel personelin davranışlarının insan merkezli olmalı; göçmen psikolojisini ve sosyal davranışlarını anlayabilecek kişilerden oluşmalı ve personele bu yönde gerekli eğitimler verilmelidir.
Mültecilerin beyin gücünden çift taraflı olarak yararın sağlanması ve beyin göçüne engel olunması hususunda diploma denkliklerindeki sorunlar çözülmelidir.
Türkiye lehine olacak Suriyeli göçmenlere, özellikle de Türkmenlere çifte vatandaşlık veya özel statü verilmelidir.
Suriye’de güven sağlandığı ölçüde geri dönüşler teşvik edilmelidir.
Gelecek Suriye’de, Suriye halkının güvenlik garantörü ülkeler arasında Türkiye’nin olması Türkmenlerin bekası için ciddi önem taşımaktadır.
Suriye’de abluka altındaki sivillerin, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yardımların ulaştırılması; ablukaların sonlandırılması; zorla iç göçün durdurulması ve demografik değişikliklerin engellenmesi gerekmektedir.
Türkiye’deki mültecilerin, Fırat Kalkanı alanında Suriye-Türkiye giriş çıkışları çift tarafları olarak kolaylaştırılmalıdır.
Suriye savaşı nedeniyle yapılan yardımlar devlet kurumları kontrolünde yapılmalıdır.
Mültecilerin mesleklerinin icrasında ve beden gücüyle çalışanların emeklerinin istismar edilmemesi için hukuki prosedür işletilmeli ve denetlenmelidir."
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Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Bozoğlan,"Mültecilerin beyin gücünden çift taraflı olarak yararın sağlanması ve beyin göçüne engel olunması hususunda diploma denkliklerindeki sorunlar çözülmelidir" açıklamasında bulundu
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