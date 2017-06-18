12:52, 18 Haziran 2017 Pazar

Yunus balığı sürüsünden görsel şölen





İstanbul Boğazı’nda yunus balığı sürüsünün geçişini izleyen vatandaşlar, yarım saat süren bu sürpriz şovu cep telefonlarıyla kaydetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Boğazı’nda yunus balığı sürüsünün geçişini vatandaşlar ilgiyle izledi. İstanbul Boğazı'nda öğlen saatlerinde geçen yunus sürüsünü vatandaşlar hayranlıkla seyretti. Tarabya açıklarında denizde dalıp çıkan yunuslar vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Yunusları gören olta balıkçıları ve sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar bu güzel manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık yarım saat süren bu şov yunusların gözden kaybolmasıyla son buldu.

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