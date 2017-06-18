Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:25, 18 Haziran 2017 Pazar
Ortadoğu
13:23, 18 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
DEAŞ Tuzhurmatu'da Peşmerge'ye saldırdı
DEAŞ Tuzhurmatu'da Peşmerge'ye saldırdı

DEAŞ, Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

(Devlet'ül Irak ve'ş Şam) DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmerge güçlerine saldırı düzenlediği, çıkan çatışmada 4 intihar eylemcisinin öldüğü bildirildi.

Tuzhurmatu Kaymakamı Şellah Abdul yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmerge güçlerine saldırı düzenleyen DEAŞ'lı 4 intihar eylemcisinin çatışma sırasında üzerilerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu öldüğünü söyledi.

Abdul, "Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmerge güçlerine bağlı 16. Tugay Komutanlığına sızmak isteyen DEAŞ üyeleri ile Peşmerge arasında çatışma çıktı. Yaklaşık iki saat süren çatışmanın ardından kuşatma altına alınan teröristler, üzerilerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Saldırıda Peşmerge güçlerinden ise ölen ya da yaralanan olmadı.'' dedi

Son bir aydır Musul'dan kaçarak Kerkük'ün Havice ilçesinde toparlanmaya çalışan DEAŞ üyelerinin buradan Tuzhurmatu'ya sızmaya çalıştıklarını kaydeden Abdul, ''Musul'da ve Irak'ın her yerinde yok olmaya başlayan DEAŞ, artık son hamlelerini bu tür sızma eylemleri ile gerçekleştiriyor.'' diye konuştu.



İlgili Konular Peşmerge Irak ırak deaş
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Ufukta İspanya belirsizliği var
Ufukta İspanya belirsizliği var

İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna gideceğini açıklaması Avrupa'da yeni bir belirsizliğin kapısını aralayabilir.
Stuttgart Havaalanı'nda bomba alarmı
Stuttgart Havaalanı'nda bomba alarmı

Almanya'da Stuttgart Havaalanı bomba alarmı verildi. Bomba alarmı nedeniyle bir uçaktaki yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor.
Portekiz'de orman yangını 57 ölü
Portekiz'de orman yangını: 57 ölü

Portekiz'in Pedrogao Grande kenti yakınlarındaki orman yangınında 57 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
DEAŞ Tuzhurmatu'da Peşmerge'ye saldırdı
DEAŞ Tuzhurmatu'da Peşmerge'ye saldırdı

DEAŞ, Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi
Suriyeli Türkmenler diplomada denklik istiyor
Suriyeli Türkmenler diplomada denklik istiyor

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Bozoğlan,"Mültecilerin beyin gücünden çift taraflı olarak yararın sağlanması ve beyin göçüne engel olunması hususunda diploma denkliklerindeki sorunlar çözülmelidir" açıklamasında bulundu
Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yürütülen operasyonda DEAŞ'ın 22 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Danimarka da FETÖ bağlantılı özel okul iflasını istedi
Danimarka’da FETÖ bağlantılı özel okul iflasını istedi

Öğrenci kaybıyla başgösteren ekonomik sıkıntıyı atlatamayan FETÖ bağlantılı Österbro Privatskole özel okulu iflasını istedi
Afganistan'da bölge komutanlığa saldırı
Afganistan'da bölge komutanlığa saldırı

Afganistan'da bölge komutanlığa yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Katar Vesayeti kabul etmeyiz
Katar: Vesayeti kabul etmeyiz

Katar Dışişleri Bakanı el Sani, kendilerine yaptırım uygulayan ülkelerle ilgili, "Bu ülkelerin ne istediği belli değil, yapılanlar Katar'ın yanlış bir şeye yönelik politikasını değiştirmek ya da onu vesayet altına almak için alındıysa, bunu kabul etmeyeceğimizi defalarca söyledik" diye konuştu.
İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuksuz binaları 8 bini geçti
İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuksuz binaları 8 bini geçti

Birleşmiş Milletler tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen İsrail yönetimi işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde binlerce konut inşa etmeyi sürdürüyor.
Netanyahu Şam Kapısını güvenlik bölgesi ilan etti
Netanyahu Şam Kapısını güvenlik bölgesi ilan etti

Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 Filistinli genç ile bir İsrail polisinin öldüğü Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısını güvenlik bölgesi ilan etti.
Kolombiya'da alışveriş merkezinde patlama
Kolombiya'da alışveriş merkezinde patlama

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kadın öldü 9 kadın yaralandı
Katar'da sağlık malzemesi ve ilaç eksikliği yaşanmıyor
Katar'da sağlık malzemesi ve ilaç eksikliği yaşanmıyor

Katar'a uygulanan abluka nedeniyle ülkede herhangi bir sağlık malzemesi ve ilaç eksikliği yaşanmadı
Danimarka'da İslam güllerle anlatıldı
Danimarka'da İslam güllerle anlatıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da vatandaşlara gül dağıtan Danimarka İslam Toplumu gençlik kolları gönüllüleri, İslamofobi'yi kırmaya çalıştı
Afganistan'da çıkan büyük yangında 475 mağaza kül oldu
Afganistan'da çıkan büyük yangında 475 mağaza kül oldu

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan'da bir mobilya alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 475 mağaza kül oldu
İran ile Irak arasında doğalgaz krizi
İran ile Irak arasında doğalgaz krizi

Irak Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi, ülkedeki elektrik sisteminin düzelmemesinin İran'dan kaynaklandığını belirtti

Haberler

Macaristan, Irak'taki asker sayısını arttırdı
Macaristan Irak'taki asker sayısını arttırdı

DEAŞ'ın Irak'taki petrol sektörüne zararı
DEAŞ'ın Irak'taki petrol sektörüne zararı

Kerküklü Araplardan "Havice'yi kurtarın" çağrısı
Kerküklü Araplardan quot Havice'yi kurtarın quot çağrısı

Irak'ta karargaha saldırı
Irak'ta karargaha saldırı

Kerkük'te 63 DEAŞ üyesi yakalandı
Kerkük'te 63 DEAŞ üyesi yakalandı

DEAŞ Irak-Ürdün uluslararası karayolunu kısmen ele geçirdi
DEAŞ Irak-Ürdün uluslararası karayolunu kısmen ele geçirdi

DEAŞ'ın ikinci komutanı öldürüldü
DEAŞ'ın ikinci komutanı öldürüldü

Musul'da 1 mahalle daha DEAŞ'tan geri alındı
Musul'da 1 mahalle daha DEAŞ'tan geri alındı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 