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Portekiz'de orman yangını: 57 ölü
Portekiz'de orman yangını: 57 ölü

Portekiz'in Pedrogao Grande kenti yakınlarındaki orman yangınında 57 kişi öldü, 59 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Portekiz'in Pedrogao Grande kenti yakınlarında cumartesi gününden bu yana devam eden orman yangınında 57 kişinin öldüğü bildirildi.

Portekiz İçişleri Yönetimi Devlet Sekreteri Jorge Gomes, yerel basına yaptığı açıklamada, yangında 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşamını yitirenlerden 30'unun arabalarının içinde, 17'sinin de yakınlarında bulunduğunu ifade eden Gomes, ayrıca yangında yaralanan 59 kişiden 18'inin hastanede tedavi gördüğünü, 5 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Diğer yandan İspanya ve Fransa'nın Portekiz'e yangın söndürme uçağı gönderdiği aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin Portekiz'deki orman yangınıyla ilgili olarak sivil savunma çabalarını aktifleştirdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Stylianides, AB'nin yardıma hazır olduğunu, Portekiz'in yardım talebi üzerine İspanya ve Fransa'nın bölgeye yardım söndürme uçakları gönderdiğini kaydetti.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, "Son yıllardaki en büyük insani trajediyle karşı karşıyayız. Önceliğimiz bu yangını söndürüp, mağdur ailelere yardım etmek. Helikopterler ve uçakların havadan destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına ülkedeki tüm itfaiye ekipleri katkı sağlıyor." dedi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marceloa Rebelo de Sousa, bölgeye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, felakete karşı teknik bir eksiklik veya kapasitesizliğin bulunmadığını açıkladı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Twitter'dan paylaştığı mesajda, yangın nedeniyle ciddi endişe duyduklarını, Portekiz halkının kendilerine güvenebileceğini aktardı.

Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü belirtilen orman yangınının bir felakete yol açtığı ve bölgedeki evlere kadar yayıldığı belirtiliyor.

Bölgedeki yangınını söndürmek için bin 500'den fazla itfaiye görevlisi çalışıyor.

Ülke genelinde son 24 saatte toplam 156 yerde yangın çıktı.



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