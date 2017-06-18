13:56, 18 Haziran 2017 Pazar

LYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı





LYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM'nin sitesinde açıklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi LYS maratonu, bugün yapılan LYS-3 ile sona erdi. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava 832 bin 994 aday başvuru yapmıştı. Sınav tek oturumda uygulandı ve 120 dakika sürdü. LYS-3'te adaylar Türk dili ve edebiyatı ile coğrafya-1 testinin sorularını yanıtladı. Son LYS oturumunun ardından ÖSYM sınav soru ve cevaplarını adayların erişimine açtı. LYS soru ve cevaplarına ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabiliyor.

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