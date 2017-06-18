Ufukta İspanya belirsizliği var

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İspanya'da merkezi hükümetin karşı çıkmasına karşın Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidecek.
Bugüne kadarki açıklamalarında Katalonya'nın hiçbir şekilde yasal bir referandum gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan İspanyol hükümetinin, referandumun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi bekleniyor.
Katalonya'nın bu girişimi Avrupa'da yeni bir belirsizliğe yol açabilir. Referandumun gerçekleşmesi durumunda Katalonya'nın kazanma ihtimalinin düşük görülmesine karşın tam tersi bir sonucun Avrupa ve İspanya'ya olası etkileri de şimdiden tedirginliğe neden oldu.
İSPANYA AB'NİN YARDIMINA İHTİYAÇ DUYABİLİR
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan IHS Markit Kıdemli Ekonomi ve Finansal Uzmanı Brian Lawson, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesi durumunda bunun İspanya için zarar verici olabileceğini ve kalan borçlarını İspanya'ya ödemeyi reddetmesinin İspanya'nın büyümesine ve ekonomik yapısına önemli etkileri bulunabileceğini vurguladı.
Lawson, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasının uzak bir risk olduğunu ancak böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda İspanya'nın, ekonomisi ve bankacılık sistemi üzerindeki şok etkilerden dolayı Avrupa Birliği'nin (AB) yardımına ihtiyaç duyabileceğini kaydetti.
Lawson, referandumun yasal açıdan geçerli olmadığını da söyledi.
Capital Economics Avrupa ekonomisti Stephen Brown da referandumun şu ana kadar İspanya veya Euro Bölgesi'ne olumsuz bir etkisi görülmediğini ifade etti.
İspanyol hükümetinin referandumu durdurmak için her şeyi yaptığını belirten Brown, İspanyol hükümetinin onayı olmadan referandumun meşruluğunun olmayacağını söyledi.
Brown, Katalonya'nın, İspanya'nın büyümesinin yüzde 20'sini oluşturduğunu da bildirdi.
ING Group İspanya Ekonomisti Geoffrey Minne ise İspanyol ve Katalan tarafların uzlaştırılamaz bir yapıda olduğunu belirterek, referandumun birçok seçmen tarafından boykot edilme ihtimali bulunduğunu söyledi.
Bağımsızlık akımına ilişkin kilit mesajlarda zayıflama görülebileceğini ifade eden Minne, bağımsızlık yanlısı akımlara desteğin azaldığını kaydetti.
Minne, İspanya'da tahvil getirilerinin de etkilenebileceğini bildirdi.
Katalonya'da 9 Kasım 2014'te yapılan ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği referanduma katılım yüzde 37,2 olurken, oy verenlerin yüzde 80,76'sı bağımsızlık için "evet" demişti.
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