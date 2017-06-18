Geleneksel sanatlara ahşap ile can suyu

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi
Bursa'da, 7 yıl bir fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği marangozluğa dönen 37 yaşındaki Özgür Ulus, ahşap malzeme temin ettiği kaybolmaya yüz tutan bazı meslek ve sanat dallarına adeta can veriyor.
Babası Mehmet Ulus'un 1965'ten beri sadece kapı ve pencere yaparak ayakta tuttuğu atölyeyi kapatmak üzereyken devralan ve çocuğuna uçurtma yapmak için çıta arayan bir müşteriden yola çıkan Ulus, çeşitli ülkelerden getirttiği ağaçları işleyerek, çıta, kontrplak, papel gibi hobi kiti ve maket malzemeleri şekline getiriyor.
Bu yarı mamul ürünleri gelen siparişler üzerine müşterilere yapım kılavuzuyla "kit" şeklinde gönderen Ulus, 2010'da fabrikadaki işini bırakarak, çocukluk ve gençlik yıllarında babasının yanında çıraklık yaptığı atölyeye geri döndüğünü söyledi.
İlk iş olarak bir internet sitesi kurduğunu belirten Ulus, "Yaptığımız işlerin dünyanın her yerine ulaşabilmesi için internet kozunu kullandık. Buradan ağaç satmaya başladık. Gördük ki insanların ağaçlara ve bu hobiye karşı çok büyük ilgisi var. Fakat tek bir sorun var, o da malzeme bulamamak." dedi.
Bu sorunla ilgili Ar-Ge çalışmaları yaptığını anlatan Ulus, şöyle devam etti:
"Hangi sektörlerde, hangi malzemelerin kullanıldığını araştırdım. 'Bir Usta, Bin Usta Projesi' de bize çok ilham verdi. 'Ustalar yetişsin biz de onlara malzeme tedariki yapalım' dedik. Kaybolmaya yüz tutan meslekleri tespit ettik ve bunlara göre malzeme geliştirdik. Zaten en önemli sorunları, istedikleri malzemeye ulaşamamaları. Verdiğimiz malzemelerle bu meslekler, canlandı diyebilirim. Bunların içinde tespih, hat, sedef kakma, yay, bıçak, naht sanatçılığı ve sayamayacağım birçok meslek dalı var. Bu mesleklerin, sanat dallarının hepsinde de ahşap var.
Biz uygun bir ağacı, sedef kakma yapılacak ölçülerde ve boyuta işleyip, yarı mamul olarak bu sanat dalıyla ilgilenen kişiye gönderiyoruz. Ya da naht sanatçılığı ile ilgilenen kişiye uygun olan ahşap malzemeyi ulaştırıyoruz. Onlar da bu malzemeyle sanatını icra ediyor."
Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ana malzemelerinin üretimlerini yapmaya devam edeceklerini dile getiren Ulus, "Biz, verdiğimiz malzemeler sayesinde yaşayan meslekleri gördükçe yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz." dedi.
Bursa'da, 7 yıl bir fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği marangozluğa başlayan 37 yaşındaki Özgür Ulus, kaybolmaya yüz tutan bazı meslek ve sanat dalları için ahşap malzeme sağlıyor.
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