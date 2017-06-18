Almanya haziran sonuna kadar İncirlik'te

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İncirlik üssünde bulunan Alman askerlerinin Haziran ayının sonuna kadar DEAŞ karşıtı koalisyonun uçuş planında yer aldığını söyledi.
Leyen, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Alman askerlerinin İncirlik üssünden Ürdün'ün Al Azrak üssüne taşınmasına ilişkin tam bir tarih vermenin zor olduğunu belirtti.
Bu konuda kendileri için, Alman askerlerinin uçuş yapamadığı sürenin kısa tutulması ve askeri birliğin güvenliğinin önemli olduğunu ifade eden Leyen, "Haziran sonuna kadar DEAŞ karşıtı koalisyonun uçuş planında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.
Ardından yakıt ikmal uçaklarını en hızlı bir şekilde Ürdün’e taşıyacaklarını aktaran Leyen, bu uçakların temmuz ayının ikinci yarısında tekrar görev yapabileceğini kaydetti.
Tornado keşif uçaklarının ve bunların elde ettiği görüntülerinin değerlendirildiği teknik teçhizatın taşınmasının ise karmaşık olduğunu belirten Leyen, “Bu 2 ay, ağustostan eylüle kadar sürecek. Planlamalar göre tornado keşif uçakları ekim ayında yeniden uçuşlarına başlayacak." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin, Alman milletvekilerinin üste bulunan Alman askerlerini ziyaret etmesini uygun bulmaması üzerine Alman hükümeti askerlerini üsten çekme kararı almıştı.
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Almanya Savunma Bakanı Leyen: "Haziran sonuna kadar DEAŞ karşıtı koalisyonun uçuş planında yer alıyoruz"
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