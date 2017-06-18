FARC silahlarının yüzde 60'ını teslim etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) silahlarının yüzde 60 oranında teslim edildiğini doğruladı.
BM Kolombiya Misyonu yayınladığı yazılı açıklamayla, 14 Haziran'da Cauca yönetim bölgesi kırsalındaki La Elvira toplanma alanında törenle başlatılan silah bırakmanın ikinci etabının tamamlandığı ve örgütün silahlarının yüzde 60'ının teslim alındığını duyurdu.
Ayrıca açıklamada, toplanma bölgelerinde silah bırakmaya başlayan, örgütün şehir yapılanması da 1613 kişi olarak kaydedildi.
Yüksek Barış Komisyonu Üyesi Sergio Jaramillo'nun basına yansıyan açıklamalarında ve BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault'un silah bırakma töreninde yaptığı konuşmada milislerin sayısı daha yüksek verilmişti.
SON GÜNE 7 GÜN EKLENDİ
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Baranquilla kentinde katıldığı bir açılış programının ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki salı günü FARC'ın silahlarının 3. teslim etabı başlayacak. Bu süreç tamamlandığında FARC var olmayı bırakacak." ifadelerini kullandı.
Santos'un daha önce örgütün silah bırakması için belirlenmiş son tarih olan 20 Haziran'ı, silah bırakmanın son etabının başlangıcı olarak göstermesi sürecin birkaç gün daha uzatıldığı anlamına geliyor.
Kolombiya basınında da konuyla ilgili olarak, Devlet Başkanı Santos'un, aynı tarihte Fransa'ya yapacağı ziyaret ve toplanma bölgelerindeki lojistik bazı sorunlar dolayısıyla süreçte ufak bir düzenlemeye gidildiği yönünde haberler aldı.
Yerel basına göre, Santos, Fransa programının bitiminin ardından, 27 Haziran'da, ülkede bulunan 26 toplanma alanından birinde düzenlenecek sembolik son silah teslim törenine katılacak ve süreç noktalanacak.
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