Irak Eski Şehir'e operasyon başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak ordusu Musul'da yoğunlukla sivillerin yaşadığı Eski şehir bölgesine yeni bir saldırı başlattığını açıkladı.
BBC'nin haberine göre yaklaşık 150 bin sivilin yaşadığı bölgeye düzenlenen operasyon başarıyla sonuçlanırsa DEAŞ'ın Irak sınırları içerisinde kontrol ettiği en büyük bölge tamamen temizlenmiş olacak.
DEAŞ'ın Musul'un batısında yer alan Eski Şehir bölgesinde sivilleri canlıu kalkan olarak kullandığını ve kaçmaya çalışanları vurduğunu açıklayan yetkililer, her gün bölgeden 8 ila 10 bin arasında sivilin uzaklaştırıldığını belirttiler.
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