15:54, 18 Haziran 2017 Pazar

Üniversiteli dondurma satışa çıktı





UÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı kapsamında üretilen ve marka tescili yaptırılan dondurma raflardaki yerini aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Uludağ Üniversitesi (UÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı kapsamında üretilen ve marka tescili yaptırılan dondurma "Ünido" markasıyla satışa sunuldu. UÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknik Bilimler MYO Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Engin Yılmaz'ın, "Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında başlattığı "Probiyotik ve prebiyotik (simbiyotik) kullanılarak yeni nesil dondurma üretimi" çalışması sonuçlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından üretim izni, Türk Patent ve Marka Kurumundan da marka tescili yaptırılan dondurma, "Ünido" adıyla raflardaki yerini aldı. Ünido dondurma, Teknik Bilimler MYO'da yarım kiloluk paketler halinde satılıyor. UÜ Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcısı ve Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mesut Ertan Güneş, Bilimsel Araştırma Altyapı Proje destekleri sayesinde yüksekokulun eğitim altyapısının yenilenmeye devam ettiğini, Süt ve Ürünleri Programının dondurma üretim hattının bu proje fonlarıyla kurulduğunu kaydetti. Güneş, meyveli yoğurt, kefir, salep ve yöresel peynir çeşitlerinin üretiminin gerçekleştirileceği altyapı hazırlıklarının sonbahar döneminde tamamlanacağını kaydetti.

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