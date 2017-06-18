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Trump'tan kendi hükümetine övgü
Trump'tan kendi hükümetine övgü

ABD Başkanı Trump "Amerika'yı yeniden harika yap gündemi, Cadı Avı'na rağmen gayet güzel gidiyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan soruşturmaya rağmen hükümet programının iyi gittiğini savundu.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'yı yeniden harika yap gündemi, Cadı Avı'na rağmen gayet güzel gidiyor. Çok sayıda istihdam, yüksek iş hevesi.... devasa düzenleme kesintileri, imzalanan 36 yeni yasa tasarısı, yeni bir Anayasa Mahkemesi Yargıcı, ayrıca altyapı, sağlık ve vergi indirimi çalışmaları da yolda." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, eski FBI Direktörü James Comey'in görevine son verdiği için hakkında soruşturma açıldığını belirtmişti. Hakkında, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla bağlantılı olarak soruşturma açıldığını ilk kez dile getiren Trump, paylaşımında, "FBI Direktörü'nü kovduğum için bana 'FBI Direktörü'nü kov.' diyen adam tarafından soruşturuluyorum. Cadı avı." ifadelerine yer vermişti.



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