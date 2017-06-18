Trump'tan kendi hükümetine övgü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan soruşturmaya rağmen hükümet programının iyi gittiğini savundu.
Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'yı yeniden harika yap gündemi, Cadı Avı'na rağmen gayet güzel gidiyor. Çok sayıda istihdam, yüksek iş hevesi.... devasa düzenleme kesintileri, imzalanan 36 yeni yasa tasarısı, yeni bir Anayasa Mahkemesi Yargıcı, ayrıca altyapı, sağlık ve vergi indirimi çalışmaları da yolda." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, dün yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, eski FBI Direktörü James Comey'in görevine son verdiği için hakkında soruşturma açıldığını belirtmişti. Hakkında, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla bağlantılı olarak soruşturma açıldığını ilk kez dile getiren Trump, paylaşımında, "FBI Direktörü'nü kovduğum için bana 'FBI Direktörü'nü kov.' diyen adam tarafından soruşturuluyorum. Cadı avı." ifadelerine yer vermişti.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde planlanan yeni terör yasalarına göre, 14 yaşındaki şüpheler suçlama yapılmadan iki hafta gözaltında tutulabilecek
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel İngiltere'nin 'yumuşak Brexit' denilen şeyi başarma fırsatı olduğunu söyledi
ABD Başkanı Trump "Amerika'yı yeniden harika yap gündemi, Cadı Avı'na rağmen gayet güzel gidiyor" dedi
Irak ordusu, DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonların en kritik bölgelerinden biri olan Eski şehir bölgesinde yeni bir saldırı başlattı
İran ve Çin deniz kuvvetlerinin ortak tatbikatı bu sabah Basra körfezinde başladı.
BM Kolombiya Misyonu, örgütün silahlarının yüzde 60'ının alındığını teyit etti
İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna gideceğini açıklaması Avrupa'da yeni bir belirsizliğin kapısını aralayabilir.
Almanya'da Stuttgart Havaalanı bomba alarmı verildi. Bomba alarmı nedeniyle bir uçaktaki yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor.
Portekiz'in Pedrogao Grande kenti yakınlarındaki orman yangınında 57 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
DEAŞ, Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Bozoğlan,"Mültecilerin beyin gücünden çift taraflı olarak yararın sağlanması ve beyin göçüne engel olunması hususunda diploma denkliklerindeki sorunlar çözülmelidir" açıklamasında bulundu
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yürütülen operasyonda DEAŞ'ın 22 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Öğrenci kaybıyla başgösteren ekonomik sıkıntıyı atlatamayan FETÖ bağlantılı Österbro Privatskole özel okulu iflasını istedi
Afganistan'da bölge komutanlığa yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Katar Dışişleri Bakanı el Sani, kendilerine yaptırım uygulayan ülkelerle ilgili, "Bu ülkelerin ne istediği belli değil, yapılanlar Katar'ın yanlış bir şeye yönelik politikasını değiştirmek ya da onu vesayet altına almak için alındıysa, bunu kabul etmeyeceğimizi defalarca söyledik" diye konuştu.
Birleşmiş Milletler tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen İsrail yönetimi işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde binlerce konut inşa etmeyi sürdürüyor.