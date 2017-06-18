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Almanya'dan " Yumuşak Brexit" açıklaması
Almanya'dan

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel İngiltere'nin 'yumuşak Brexit' denilen şeyi başarma fırsatı olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İngiltere'nin Avrupa Birliği’den (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin, "yumuşak Brexit’i" gerçekleştirme fırsatının olduğunu söyledi.

Gabriel, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'de Brexit'e ilişkin muhafazakarların hesabının tutmadığını belirterek, "İngiltere’deki muhafazakarlar tam anlamıyla kumarı kaybetti. Onlar önce İngiliz halkının duygularıyla oynadı, Avrupa hakkında yalan haberler anlattı ve sonuçlarına ilişkin insanları belirsizlik içinde bıraktı." dedi.

Daha sonra ülkede erken seçim yapıldığına işaret eden Gabriel, böylelikle çoğunluğun olmadığı ve müzakere stratejisinin bulunmadığı bir durumda kalındığını kaydetti.

"Bizde böyle bir kaosa düşürenler çoktan giderdi." ifadesini kullanan Gabriel, ancak AB'nin Brexit konusunda adil bir şekilde müzakere yapacağını belirtti.

İngiltere’yi mümkün olduğu kadar AB’ye yakın tutmaya çalışacaklarını, ancak hiçbir zaman AB’deki 27 ülkenin bölünmesine yönelik bir bedel ödenmeyeceğini ifade eden Gabriel, “Belki şimdi 'yumuşak Brexit' denilen şeyi başarma fırsatı var." şeklinde konuştu.

Bunun İngiltere'nin ortak pazarda kalması anlamına geleceğini söyleyen Gabriel, bunun için İngiltere’nin Avrupa Adalet Divanını ve çalışanların serbest dolaşımını kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Gabriel, "Bundan ayrı olarak, elbette İngiltere’nin hiç ayrılmaması en iyisi olur." diye konuştu.

Ancak durumun bu şekilde görünmediğini ifade eden Gabriel, İngiltere’ye kapıları açık bırakmak istediklerini kaydetti.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'e ilişkin de açıklamada bulunan Gabriel, söz konusu gazetecinin iyi olduğunu ve düzenli konsolosluk erişiminden dolayı da memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ancak herhangi bir illüzyona kapılmaması gerektiğini ifade eden Gabriel, "Almanya ile Türkiye arası o kadar sertleşti ki, kısa sürede serbest bırakılması beklenmiyor." dedi.

Türk hükümet yetkililerine, "Gümrük Birliği’nin modernleşmesine hazırız" dediğini aktaran Gabriel, ancak bunun için megafon diplomasisinden uzaklaşılması gerektiğini belirtti.



İlgili Konular Almanya İngiltere Brexit ingiltere
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