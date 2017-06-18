Güncelleme: 02:00, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Başkentte Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hacı Bayram Veli Camisi'nde Ramazan dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Özel bir bohçada caminin avlusuna getirilen Sakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde açıldı. Saatler öncesinden sıraya giren ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, özel cam kabın içerisindeki Sakal-ı Şerif'i görme imkanı buldu.

Duygulu anlar yaşayan bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Hacı Bayram Veli Camisi baş imam hatibi Ahmet Karalı yaptığı açıklamada, her sene olduğu gibi bu yıl da Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtıklarını söyledi.

İnsanların gönlündeki Peygamber sevgisinin ne kadar güçlü olduğuna tanıklık ettiklerini belirten Karalı, "Cemaatimizin Sakal-ı Şerif'in önünden geçerken duygulandığını görüyoruz. Bu da onların Peygamber'i nasıl sevdiğini gösteriyor." dedi.

Ziyarete gelen vatandaşlardan Hatice Köse de Sakal-ı Şerif'i görmek için saatlerce beklediğini dile getirerek, "Sonunda gördüğüm için çok mutluyum. Beklediğime değdi. İnşallah Allah mübarek yerleri de görmeyi nasip eder." ifadelerini kullandı.