Gazze'de abluka karşıtı gösteriler

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gazze Şeridi'nde onlarca kadın, İsrail'in 11 yıldan bu yana uyguladığı ablukayı protesto etti.
Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'deki Yasama Meclisi önünde bir araya gelen onlarca kadın, Filistin ve Katar bayrakları taşıdı. Gösteriye katılanlar, "Gazze'yi kuşatarak teslim olmasını istiyorlar", "Katar halkıyla dayanışma içindeyiz, "Ey Araplar! Gazze ablukası daha kaç yıl sürecek?" yazan pankartlar taşıdı.
Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, Gazze kentinde düzenlenen gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası hayatın her alanını kapsayarak devam ediyor. Abluka her ne kadar şiddetlense de Filistin halkı direnişi terk etmeyecektir. Biz topraklarımızı özgürleştirmek için savaşıyoruz."
Hamas'ın kadın kolu sorumlusu Reca el-Halebi de Gazze'ye yönelik ablukanın her geçen gün şiddetlendiğini ve bundan bütün halkın etkilendiğini dile getirdi.
GAZZE'DEKİ YOLLARI KATAR ONARDI
Katar'a yönelik bazı Arap ülkeleri tarafından diplomatik ve lojistik ambargo uygulamasını kınayan Halebi konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Sözlerimi Arap aleminin liderlerine yönetiyorum. Katar'ı terörizme destek vermekle suçluyorsunuz. Hangi terörden bahsediyorsunuz? Katar, Gazze'deki yolları onardı. Konut siteleri kurdu. Zor durumdaki insanlara yardım elini uzattı."
Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde yıllardır ekonomik dar boğaz yaşanıyor.
Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Bahr, "İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası hayatın her alanını kapsayarak devam ediyor. Abluka her ne kadar şiddetlense de Filistin halkı direnişi terk etmeyecektir" dedi
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