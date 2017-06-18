Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
23:40, 18 Haziran 2017 Pazar
Filistin
Güncelleme: 23:13, 18 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
Gazze'de abluka karşıtı gösteriler
Gazze'de abluka karşıtı gösteriler

Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Bahr, "İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası hayatın her alanını kapsayarak devam ediyor. Abluka her ne kadar şiddetlense de Filistin halkı direnişi terk etmeyecektir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazze Şeridi'nde onlarca kadın, İsrail'in 11 yıldan bu yana uyguladığı ablukayı protesto etti.

Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'deki Yasama Meclisi önünde bir araya gelen onlarca kadın, Filistin ve Katar bayrakları taşıdı. Gösteriye katılanlar, "Gazze'yi kuşatarak teslim olmasını istiyorlar", "Katar halkıyla dayanışma içindeyiz, "Ey Araplar! Gazze ablukası daha kaç yıl sürecek?" yazan pankartlar taşıdı.

Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, Gazze kentinde düzenlenen gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası hayatın her alanını kapsayarak devam ediyor. Abluka her ne kadar şiddetlense de Filistin halkı direnişi terk etmeyecektir. Biz topraklarımızı özgürleştirmek için savaşıyoruz."

Hamas'ın kadın kolu sorumlusu Reca el-Halebi de Gazze'ye yönelik ablukanın her geçen gün şiddetlendiğini ve bundan bütün halkın etkilendiğini dile getirdi.

GAZZE'DEKİ YOLLARI KATAR ONARDI

Katar'a yönelik bazı Arap ülkeleri tarafından diplomatik ve lojistik ambargo uygulamasını kınayan Halebi konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sözlerimi Arap aleminin liderlerine yönetiyorum. Katar'ı terörizme destek vermekle suçluyorsunuz. Hangi terörden bahsediyorsunuz? Katar, Gazze'deki yolları onardı. Konut siteleri kurdu. Zor durumdaki insanlara yardım elini uzattı."

Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde yıllardır ekonomik dar boğaz yaşanıyor.

 



İlgili Konular gazze ablukası filistin israil
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Gazze'de abluka karşıtı gösteriler
Gazze'de abluka karşıtı gösteriler

Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Bahr, "İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası hayatın her alanını kapsayarak devam ediyor. Abluka her ne kadar şiddetlense de Filistin halkı direnişi terk etmeyecektir" dedi
Grönland'de deprem ve tsunami

Kuzey Kutbu'ndaki Grönland'in kuzeybatısında 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından oluşan tsunamide deniz, Nuugaatsiaq adlı yerleşim yerinde 11 evi yuttu, en az 4 kişi kayboldu
Calais'deki sığınmacı sayısı 600'e ulaştı
Calais'deki sığınmacı sayısı 600'e ulaştı

Bölgedeki sığınmacılar, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara sahip olmaksızın ormanda yaşamaya çalışıyor
Pakistanlı 2 diplomat kayıp
Pakistanlı 2 diplomat kayıp

Afganistan'da görevli 2 Pakistanlı diplomattan haber alınamıyor
NSU mağdurları Alman devletine dava açtı
NSU mağdurları Alman devletine dava açtı

Şimşek ve Yaşar aileleri, Alman hükümetine, Bavyera ve Thüringen eyaletlerine tazminat davası açtı
Brexit müzakereleri başlıyor
Brexit müzakereleri başlıyor

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin müzakereler yarın Brüksel'de başlayacak
Avustralya'da terör yasaları sertleştirilecek
Avustralya'da terör yasaları sertleştirilecek

Avustralya'nın Victoria eyaletinde planlanan yeni terör yasalarına göre, 14 yaşındaki şüpheler suçlama yapılmadan iki hafta gözaltında tutulabilecek
Almanya'dan quot Yumuşak Brexit quot açıklaması
Almanya'dan " Yumuşak Brexit" açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel İngiltere'nin 'yumuşak Brexit' denilen şeyi başarma fırsatı olduğunu söyledi
Trump'tan kendi hükümetine övgü
Trump'tan kendi hükümetine övgü

ABD Başkanı Trump "Amerika'yı yeniden harika yap gündemi, Cadı Avı'na rağmen gayet güzel gidiyor" dedi
Irak Eski Şehir'e operasyon başladı
Irak Eski Şehir'e operasyon başladı

Irak ordusu, DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonların en kritik bölgelerinden biri olan Eski şehir bölgesinde yeni bir saldırı başlattı
İran ve Çin'den Basra Körfezi'nde ortak tatbikat
İran ve Çin'den Basra Körfezi'nde ortak tatbikat

İran ve Çin deniz kuvvetlerinin ortak tatbikatı bu sabah Basra körfezinde başladı.
FARC silahlarının yüzde 60'ını teslim etti
FARC silahlarının yüzde 60'ını teslim etti

BM Kolombiya Misyonu, örgütün silahlarının yüzde 60'ının alındığını teyit etti
Ufukta İspanya belirsizliği var
Ufukta İspanya belirsizliği var

İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna gideceğini açıklaması Avrupa'da yeni bir belirsizliğin kapısını aralayabilir.
Stuttgart Havaalanı'nda bomba alarmı
Stuttgart Havaalanı'nda bomba alarmı

Almanya'da Stuttgart Havaalanı bomba alarmı verildi. Bomba alarmı nedeniyle bir uçaktaki yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor.
Portekiz'de orman yangını 57 ölü
Portekiz'de orman yangını: 57 ölü

Portekiz'in Pedrogao Grande kenti yakınlarındaki orman yangınında 57 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
DEAŞ Tuzhurmatu'da Peşmerge'ye saldırdı
DEAŞ Tuzhurmatu'da Peşmerge'ye saldırdı

DEAŞ, Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi

Haberler

İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuksuz binaları 8 bini geçti
İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuksuz binaları 8 bini geçti

"Netanyahu barış görüşmelerini engelliyor"
quot Netanyahu barış görüşmelerini engelliyor quot

Ramallah'ta baskın yapan İsrail askerlerine sivil halktan tepki
Ramallah'ta baskın yapan İsrail askerlerine sivil halktan tepki

İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli çocuk hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Mescid-i Aksa'da 250 bin kişilik cuma namazı
Mescid-i Aksa'da 250 bin kişilik cuma namazı

İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

Mısır, Gazze sınırındaki tünellerden birini yıktı
Mısır Gazze sınırındaki tünellerden birini yıktı

Yerleşim işgalini protesto eden Filistinlilere müdahale
Yerleşim işgalini protesto eden Filistinlilere müdahale






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 