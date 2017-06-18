16:48, 18 Haziran 2017 Pazar

Avustralya'da terör yasaları sertleştirilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avustralya’nın Victoria eyalet hükümeti tarafından planlanan terörle mücadele yasalarında değişiklik, 14 yaşındaki şüpheli çocukları herhangi bir suçlamada bulunulmaksızın 2 hafta gözaltına alma imkanı tanıyor.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre yeni yasal düzenlemelerle şüpheli görülenler, GPS yardımı ile takip altına alınabilecek.

Victoria Başbakanı Daniel Andrews, hazırlamakta oldukları yasa tasarılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni yasaların, Victoria polisine ve diğer kolluk kuvvetlerine, toplumu terörden ve aşırı radikal saldırılardan korumak için ihtiyaç duydukları tüm yetkileri vereceğini söyleyen Andrews, "Victoria halkını güvence altına almak için az sayıdaki insanın haklarını kısıtlı tutmak gerekirse, bunu yapmakta tereddüt etmem. Victoria’yı terörden korumak için ne gerekiyorsa yaparım, bundan dolayı özür dilemem." dedi.

Andrews yeni yasaların Victoria eski emniyet müdürü Ken Lay'in dahil olduğu uzman bir heyet tarafından hazırlanacağını belirtti.

Eyaletin başkenti Melbourne’da 5 Haziran'da Brighton semtinde rehine krizi yaşanmıştı. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği olayda, 1 kadını rehin alan ve 1 erkeği öldüren kişi polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Melbourne'de, kentteki rehine krizi ve Londra’daki terör saldırılarının ardından terörle mücadele önlemleri artırılmıştı.

Kent merkezindeki Federasyon Meydanı ve Bourke Caddesi’nin girişlerine araç girişini engellemek için beton bariyerler yerleştirilmişti.

Andrews, kentte araçlı terör saldırı riskinin yüksek olduğunu belirterek, geçici olarak konulan bariyerlerin yerini 6 ay içinde kalıcı bariyerlerin alacağını ifade etmişti.

Melbourne kent merkezindeki beton blokların yanı sıra polis ekipleri de muhtemel saldırı riskine karşı halkın yoğun bulunduğu alanlarda devriye gezmeye başlamış, spor karşılamaları, konser ve festival gibi toplu faaliyetler nedeniyle güvenlik önlemleri artırılmıştı.