Güncelleme: 00:05, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Türbülansa giren Çin uçağında 26 kişi yaralandı





Çinli havayolu şirketine ait bir uçağının türbülansa girmesi nedeniyle 26 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dongfang Hangkong Gongsı (Çin Doğu Hava Yolları) firmasına ait, Fransa’nın başkenti Paris’ten ülkenin güneybatısındaki Kunming kentine hareket eden uçağın türbülansa girmesi nedeniyle 4’ü ağır 26 kişi yaralandı. Uçak, Kunming Çangşui Havalimanı’na indikten sonra yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yolcuların ifadesine göre, uçak neredeyse 10 dakika süren türbülansta kaldı. Bu sırada uçak içindeki el bagajlarının bir kısmı yolcuların üzerine düştü. Bazı yolcular hafif yaralanırken, bazılarında ise kırık vakaları oluştu.

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