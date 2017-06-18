Güncelleme: 22:08, 18 Haziran 2017 Pazar

Hakkari'de 268 kilogram esrar ele geçirildi





Hakkari'de 268 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'de Valilikten yapılan açıklamada,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "uyuşturucu imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Çalışmalar kapsamında ilimiz merkez Sarıtaş Köyü yakınlarına yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve batı illerine sevk edileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine 17 Haziran'da, 36 saatlik fiziki takip sonucu yapılan operasyon neticesinde 268 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. V.A isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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