17:37, 18 Haziran 2017 Pazar

NSU mağdurları Alman devletine dava açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen Enver Şimşek ve İsmail Yaşar'ın yakınlarının Alman devletine tazminat davası açtığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, iki aile, federal hükümet ile Bavyera ve Thüringen eyaletleri hakkında Nürnberg Eyalet Mahkemesi'nde her aile ferdi için 50 bin avro tazminat davası açtı.

Ailelerin avukatı Mehmet Daimagüler, iki dava sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, Yaşar ailesi konusunda, ilgili devlet mercilerinin beyanatta bulunma konusunda mahkemeden zaman talep ettiğini, Şimşek ailesinin davasında ise mahkemenin henüz resmi tebligatta bulunmadığını söyledi.

NSU terör örgütü üyelerinin cinayetler işlenmeden önce yakalanabileceğini ancak devletin güvenlik birimlerinin bunu ihmal ettiğine işaret eden Daimagüler, devletin muhbirlere yüzbinlerce avro para ödeyerek teröristleri desteklediği suçlamalarında bulunduklarını belirtti.

Bunun yanı sıra cinayetlerin ardından yapılan soruşturma sürecinde müvekkillerinden şüphelenildiği ve onlara baskı uygulandığını anımsatan Daimagüler, bunun da dava dilekçesinde yer aldığını ifade etti.

Daimagüler, dava dilekçesinde yer alan suçlamaların, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden dava ile federal ve eyalet meclislerinde kurulan NSU araştırma komisyonlarından elde edilen bilgilere dayandırdığını kaydetti.

Öte yandan Rostock kentinde öldürülen Mehmet Turgut'un bir yakının da Alman devletine dava açmayı planladığı belirtildi.

Turgut ailesinin avukatı Bernd Behnke, müvekkilinin kendisini dava açma konusunda görevlendirdiğini ancak Münih'teki NSU davasının bitmesini bekleyeceğini söyledi.

Behnke, davayı Türkiye'de Ankara'da veya İstanbul'da da açabileceğini de kaydetti.

Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar yapmak ve çok sayıda soygun gerçekleştirmekle suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Enver Şimşek 9 Eylül 2000, İsmail Yaşar da 9 Haziran 2005 tarihinde Nürnberg'de, 25 Şubat 2004'de de Mehmet Turgut Rostock'da öldürülmüştü.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, terör örgütü üyelerinin intihar ettiği öne sürülmüştü.

2013 yılının mayıs ayından bu yana Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Beate Zschaepe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor. NSU terör örgütü 10 cinayet, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunundan sorumlu tutuluyor.