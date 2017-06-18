17:41, 18 Haziran 2017 Pazar

Pakistanlı 2 diplomat kayıp





Afganistan'da görevli 2 Pakistanlı diplomattan haber alınamıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan’ın Celalabad Konsolosluğunda görevli 2 diplomattan, cuma gününden bu yana haber alınamadığı bildirildi. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, diplomatların Afganistan'dan ülkelerine dönmek için Celalabad'dan karayoluyla ayrıldığı belirtildi. Diplomatlardan cuma gününden bu yana haber alınamadığı kaydedilen açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanlığının Afgan yetkililere konuyu ilettiği, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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