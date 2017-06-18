Sınır kapılarında bayram yoğunluğu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis ve Suriye'deki sınır kapılarındaki yoğunluğu hafta sonunda da devam etti.
İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümü, salı günü itibarıyla sınır kapısından ülkelerine geçiş yapmaya başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.
Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi yaptığı açıklamada, Türk yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde bayram için gerekli izinlerin alındığını belirtti.
Kasımi, alınan tedbirlerle bölgenin her geçen gün daha da güvenli hale geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Çok şükür ilk günden bu yana gelenlerin sayısı artarak devam ediyor. Şu ana kadar çocuklar dahil gelenlerin sayısı 23 bin 623 oldu. Dönüşlerin bu kadar çok olacağını tahmin ediyorduk çünkü aileler çoktan beri birbirinden uzaklardı. İkincisi TSK buraların güvenliğini sağladı. Umuyoruz ki günlük gelişler 10 bini bulur. Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgemizde istikrar sağlandı. Artık buralar eskisi gibi değil güvenlikli oldu. Aldığımız bilgilere göre gelenlerin yüzde 20'ye yakını Türkiye'ye geri dönmeyecek."
Sığınmacılardan Mehmet Sami ise yaklaşık 4 yıl önce eşinin ve çocuklarının rızkı için Türkiye'ye gittiğini söyledi.
Yıllarca eşi ve çocuklarının sadece seslerini duymakla yetindiğini anlatan Sami, "Şu anda aileme kavuştum çocuklarım neredeyse beni unutacaklarmış. Gördüğüm zaman dünyalar benim oldu inşallah savaş biter, her yer güvenli olur ve huzurumuz düzene girer ailemle bir daha hiç ayrılmayız." diye konuştu.
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar ve Essalame Sınır kapılarındaki oluşturduğu yoğunluk sürüyor
Gazze'yi ziyaret eden ilk siyasi parti başkanı BBP lideri Destici, Muhsin Yazıcıoğlu adına iftar daveti verdi
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Gaziantep'te düzenlenen "Zekat Sohbetleri" panelinde yaptığı konuşmada "İslamiyet'te malı, serveti ve zenginliği reddeden bir ayet ya da hadis yoktur. Ancak İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir." ifadelerini kullandı
Melbourne’da düzenlenen bu yıl 8. düzenlenen geleneksel iftara Avustralyalı Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi
İçişleri Bakanlığı, genelge yayımlayarak "trafikte seferberlik" anlayışı ile Ramazan Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri konusunda valilikleri uyardı
Bu yıl Ramazan ayının ilk 15 gününde umre için Kabe-i Muazzama'yı 17 milyon kişi ziyaret etti
Kayseri'de, Ramazan ayının son 10 gününü ibadetle geçirmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 75 kişi, Hacı Kılıç Camisi ve Medresesi'nde itikafa girdi
Sadakataşı Derneği tarafından, Suriye'nin farklı bölgelerinde 20 bin kişiye kumanya dağıtıldı ve iftar verildi
Musul'un doğusundaki çadır kamplarında dün verilen iftar yemeğinden zehirlenen sığınmacı sayısı 825'e yükseldi
Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden itikaf ibadeti için Türkiye genelinde 4 bin 655 cami hazır
Rotterdam'da Hollanda İslam Federasyonu Gençlik Teşkilatı ve Hollanda Mültecileri Destekleme Vakfı tarafından düzenlenen iftar programı mülteciler ile Müslüman gençleri bir araya getirdi
Ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 30 bin Suriyeli çıkış yaptı
Ramazan ayında ekmek ve pidenin sıcak tüketilmek istenilmesi ve ihtiyaçtan fazla alınması günde 3 milyondan fazla ekmek ve pidenin çöpe gitmesine neden oluyor
Kuveytliler, Twitter'da açtıkları "#Katar'da Ramazan Bayramı tatili" hashtag'iyle Katar'a destek verdi
TİKA Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinin San Cristobal Las Casas bölgesinde yaşayan Tzotzil Kızılderililerine ait Kevser Camisi'nde iftar verdi
Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen halka açık iftara Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Toronto Belediye Başkanı John Tory ve binlerce Kanadalı katıldı